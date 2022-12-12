На секретний проєкт від ГУР Міноборони зібрали 230 млн гривень, - “Повернись живим”

Фонд “Повернись живим” разом із волонтером та блогером Ігорем Лаченковим та іншими благодійниками зібрали більше 230 млн гривень на секретний проєкт “Black box”.
Про це повідомили у фонді “Повернись живим”.
Зазначається, що один із партнерів фонду, який вирішив зберегти анонімність, пожертвував 414 тис. доларів.
Також до збору коштів долучились:
- 7 398 372 грн — від PLVision
- 4 000 000 грн — від ARX
- 1 509 264 грн — від клієнтів Лінія магазинів EVA і ще 1 000 000 грн від СЕО мережі
- 1 000 000 грн — від Intellias
- 1 300 000 грн — від COMFY
- 1 250 000 грн — від компанії «Скай Трейд», яка виробляє Пакунок малюка
- 775 000 грн — від Sombra
- 731 372 грн — від Uptech
- 578 903 грн — від гурту Хейтспіч
- 500 000 грн — від MTI hi-tech distribution
- 500 000 грн — від Uklon
- 228 000 грн — від ELEKS
Нагадаємо, “Black box” - спільний проєкт “Повернись Живим” і ГУР МО, який має на меті знизити наступальний потенціал Росії.
Нагадаємо, фонд "Повернись живим" передав бійцям 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 15 нових позашляховиків.