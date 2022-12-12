На секретний проєкт від ГУР Міноборони зібрали 230 млн гривень, - “Повернись живим”

Один із донорів передав на проєкт 414 тис. доларів.

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Фонд “Повернись живим” разом із волонтером та блогером Ігорем Лаченковим та іншими благодійниками зібрали більше 230 млн гривень на секретний проєкт “Black box”.

Про це повідомили у фонді “Повернись живим”.

Зазначається, що один із партнерів фонду, який вирішив зберегти анонімність, пожертвував 414 тис. доларів.

Також до збору коштів долучились:

7 398 372 грн — від PLVision

4 000 000 грн — від ARX

1 509 264 грн — від клієнтів Лінія магазинів EVA і ще 1 000 000 грн від СЕО мережі

1 000 000 грн — від Intellias

1 300 000 грн — від COMFY

1 250 000 грн — від компанії «Скай Трейд», яка виробляє Пакунок малюка

775 000 грн — від Sombra

731 372 грн — від Uptech

578 903 грн — від гурту Хейтспіч

500 000 грн — від MTI hi-tech distribution

500 000 грн — від Uklon

228 000 грн — від ELEKS

Нагадаємо, “Black box” - спільний проєкт “Повернись Живим” і ГУР МО, який має на меті знизити наступальний потенціал Росії.

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" передав бійцям 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 15 нових позашляховиків.