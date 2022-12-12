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На секретний проєкт від ГУР Міноборони зібрали 230 млн гривень, - “Повернись живим”

Один із донорів передав на проєкт 414 тис. доларів.

На секретний проєкт від ГУР Міноборони зібрали 230 млн гривень, - “Повернись живим”
Фото: Повернись живим

Фонд “Повернись живим” разом із волонтером та блогером Ігорем Лаченковим та іншими благодійниками зібрали більше 230 млн гривень на секретний проєкт “Black box”. 

Про це повідомили у фонді “Повернись живим”. 

Зазначається, що один із партнерів фонду, який вирішив зберегти анонімність, пожертвував 414 тис. доларів. 

Також до збору коштів долучились:

  • 7 398 372 грн — від PLVision
  • 4 000 000 грн — від ARX
  • 1 509 264 грн — від клієнтів Лінія магазинів EVA і ще 1 000 000 грн від СЕО мережі
  • 1 000 000 грн — від Intellias
  • 1 300 000 грн — від COMFY
  • 1 250 000 грн — від компанії «Скай Трейд», яка виробляє Пакунок малюка
  • 775 000 грн — від Sombra
  • 731 372 грн — від Uptech 
  • 578 903 грн — від гурту Хейтспіч
  • 500 000 грн — від MTI hi-tech distribution
  • 500 000 грн — від Uklon
  • 228 000 грн — від ELEKS

Нагадаємо, “Black box” - спільний проєкт “Повернись Живим” і ГУР МО, який має на меті знизити наступальний потенціал Росії. 

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" передав бійцям 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 15 нових позашляховиків.

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