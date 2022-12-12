Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині

У камерах схову був склад боєприпасів, а також ручні димові гранати, міни, саморобні вибухові пристрої, електродетонатори.

Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов оприлюднив фото командного пункту російської армії на Херсонщині.

У своєму Telegram Нєбитов повідомив, що вибухотехніки Київщини продовжують розмінування у Херсонській області. Спільно з правоохоронцями з інших областей вони оглядають місця дислокації окупантів.

"На цих кадрах - командний пункт армії Росії та "паспортний стіл" РФ. В камерах схову - склад боєприпасів, ручні димові гранати, міни, саморобні вибухові пристрої, електродетонатори", - розповів очільник поліції Київщини.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Нагадаємо, раніше Збройні сили України знищили склад з боєкомплектом у Херсонському районі. А в Каховському підірвали російський командний пункт.