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Через негоду на Львівщині знеструмлено 120 населених пунктів

З них 64 – повністю, а 56 – частково.

Через негоду на Львівщині знеструмлено 120 населених пунктів
Фото: 7dniv.info

У Львівській області через негоду залишаються без електропостачання 120 населених пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Через налипання мокрого снігу та обледеніння проводів 64 населені пункти знеструмлено повністю, а 56 – частково. 

Ремонтні роботи проводять 34 бригади Львівобленерго. Для цього залучили 51 одиницю техніки та 146 працівників.

Нагадаємо, напередодні через негоду у Львові не працювали трамваї і тролейбуси. А Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі.

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