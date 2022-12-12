В Україні зросла кількість пожеж через газові пальники, - ДСНС

В Україні зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками, на яких громадяни готують їжу та гріють воду в період відключення електроенергії.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Лише минулої доби в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 - у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало - шестеро.
У ДСНС закликають приділити особливу увагу вибору пальників та неухильно дотримуватися важливих правил безпеки:
- Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.
- Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника.
- Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
- Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
- Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх далі від дії високих температур.
Нагадаємо, в Україні майже вдвічі зросла кількість постраждалих у пожежах через загоряння електроприладів.Через порушення правил пожежної безпеки при влаштування та експлуатації електроустановок сталося 905 пожеж, зокрема почастішали загоряння через порушення правил експлуатації генераторів.