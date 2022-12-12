В Україні зросла кількість пожеж через газові пальники, - ДСНС

В Україні зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками, на яких громадяни готують їжу та гріють воду в період відключення електроенергії.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Лише минулої доби в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 - у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало - шестеро.

У ДСНС закликають приділити особливу увагу вибору пальників та неухильно дотримуватися важливих правил безпеки:

Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.

Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника.

Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.

Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх далі від дії високих температур.

Нагадаємо, в Україні майже вдвічі зросла кількість постраждалих у пожежах через загоряння електроприладів.Через порушення правил пожежної безпеки при влаштування та експлуатації електроустановок сталося 905 пожеж, зокрема почастішали загоряння через порушення правил експлуатації генераторів.