На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
В рамках програми "Єднання для України" більше 82 тисяч українців та членів їхніх родин заїхали до США
В рамках програми "Єднання для України" більше 82 тисяч українців та членів їхніх родин заїхали до США
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
​Бахмут. Пункт незламності
​Бахмут. Пункт незламності
Росіяни заборонили рух вантажівок та "Газелей" Кримським мостом
Росіяни заборонили рух вантажівок та "Газелей" Кримським мостом
ГоловнаСуспільствоПодії

В Україні зросла кількість пожеж через газові пальники, - ДСНС

Рятувальники нагадали правила безпеки.

В Україні зросла кількість пожеж через газові пальники, - ДСНС
Фото: Таня Матяш

В Україні зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками, на яких громадяни готують їжу та гріють воду в період відключення електроенергії.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Лише минулої доби в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 - у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало - шестеро.

У ДСНС закликають приділити особливу увагу вибору пальників та неухильно дотримуватися важливих правил безпеки:

  • Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.
  • Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника.
  • Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
  • Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
  • Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх далі від дії високих температур.

Нагадаємо, в Україні майже вдвічі зросла кількість постраждалих у пожежах через загоряння електроприладів.Через порушення правил пожежної безпеки при влаштування та експлуатації електроустановок сталося 905 пожеж, зокрема почастішали загоряння через порушення правил експлуатації генераторів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також