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Ситуація з відключеннями електроенергії в Києві залишається складною, - КМВА

Тепло та водопостачання в столиці працюють у звичайному режимі.

Ситуація з відключеннями електроенергії в Києві залишається складною, - КМВА
Фото: EPA/UPG

Ситуація з відключеннями електроенергії в Києві залишається складною. 

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що відновлювані роботи тривають, але вони ускладнені погодними умовами.

Тепло та водопостачання в столиці працюють у звичайному режимі.

Крім того, компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" зазначає, що протягом 11-12 грудня в області спостерігається погіршення погодних умов. Негода вже стала причиною аварійних відключень світла.

Наразі спеціалісти вже повернули світло у 20 населених пунктів, які були знеструмлені повністю та 57 - частково. Нині знеструмленими залишаються 14 населених пунктів повністю та 37 - частково.

Через пориви вітру знеструмлені 22 лінії електропередачі 6-10 кВ повністю та 10 частково, 525 трансформаторних підстанцій.

"На місцях аварій працюють бригади, які роблять усе можливе, щоб повернути світло у кожну оселю. Ми направили всі сили та ресурси для боротьби зі стихією та повернення комфорту в кожну домівку нашого клієнта. За інформацією синоптиків, сьогодні в Київській області очікуються складні погодні умови. Прогнозуються дощ з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Пориви вітру до 12 метрів на секунду. У разі необхідності, наші фахівці готові оперативно відновлювати електропостачання в області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 11 грудня після восьми хвиль ракетних атак в Україні пошкоджені всі ТЕЦ та ГЕС. В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.

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