На Одещині світла немає у 300 тис. людей, - ОВА

Вчора без світла було 1,5 млн мешканців області.

300 тисяч людей на Одещині залишаються без світла після російського обстрілу енергетичної інфраструктури, який стався 10 грудня.

Про це повідомив у Телеграм керівник ОВА Максим Марченко.

За його словами, вчора без електроенергії у регіоні було півтора мільйона людей. Світло поступово повертають у домівки мешканців області. 12 грудня кількість людей, які залишаються без світла, має зменшитись.

Марченко зазначив, що вже зараз є очевидними цілі росіян, які хочуть виснажити сили українців у непростий зимовий період.

"Це важке випробування і кожен з нас має його пройти", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що речник Одеської ОВА Сергій Братчук сказав, що світло поступово повертається у домівки одеситів після руйнівних ударів 10 грудня.

Також у Херсоні продовжують відновлювати електропостачання жителів міста. Зі світлом зараз майже 90% Херсона.