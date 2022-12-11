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На Одещині світла немає у 300 тис. людей, - ОВА

Вчора без світла було 1,5 млн мешканців області.

На Одещині світла немає у 300 тис. людей, - ОВА
Фото: скріншот відео

300 тисяч людей на Одещині залишаються без світла після російського обстрілу енергетичної інфраструктури, який стався 10 грудня.

Про це повідомив у Телеграм керівник ОВА Максим Марченко. 

За його словами, вчора без електроенергії у регіоні було півтора мільйона людей. Світло поступово повертають у домівки мешканців області. 12 грудня кількість людей, які залишаються без світла, має зменшитись.

Марченко зазначив, що вже зараз є очевидними цілі росіян, які хочуть виснажити сили українців у непростий зимовий період.

"Це важке випробування і кожен з нас має його пройти", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що речник Одеської ОВА Сергій Братчук сказав, що світло поступово повертається у домівки одеситів після руйнівних ударів 10 грудня. 

Також у Херсоні продовжують відновлювати електропостачання жителів міста. Зі світлом зараз майже 90% Херсона.

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