Шторм завадив росіянам вивести ракетоносії у Чорне море

Шторм на Чорному морі до 5 балів міг відтермінувати виведення ракетоносіїв на бойове чергування, водночас посилив небезпеку від мін.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ.

"Корабельне угрупування ворога складається з вісьмох одиниць, і ракетоносіїв не зафіксовано – не підводних, не надводних. На Чорному морі потужний шторм близько 4-5 балів. Це може бути одним із факторів, що ракетоносії не вивели на бойове чергування. Однак протягом двох-трьох годин вони можуть вийти з пунктів базування в тимчасово окупованому Криму. Ми оперативно сповіщаємо про обстановку", - сказала вона.

Водночас Гуменюк зазначила, що разом зі штормом посилилася й мінна загроза. За її словами, наразі і на миколаївському, і на одеському напрямках працюють підривні команди, знешкоджуючи ці міни. Гуменюк закликала населення дотримуватися правил безпеки, зокрема, не наближатися до урізу води більш ніж на 100 м.

Нагадаємо, що 11 грудня на бойове чергування в Чорне море Росія вивела вісім своїх кораблів, серед них жодного ракетоносія.