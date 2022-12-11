У Львові через негоду не працюють трамваї і тролейбуси

У Львові не курсують трамваї і тролейбуси через обледеніння контактної мережі.

Про це повідомляє Львівська міська рада з посиланням на заступницю мера міста з питань ЖКГ Ірину Маруняк.

"Зараз аварійні бригади ЛКП "Львівелектротранс" працюють над тим, щоб познімати мокрі брили льоду, які утворилися на контактній мережі. Як тільки вдасться все усунути і не буде чергового накопичення льоду, рух електротранспорту буде відновлено", - сказала вона.

Маруняк пояснила, що близько 6:00 ранку розпочався дощ, який при мінусовій температурі дуже швидко перетворився на лід на трамвайній та тролейбусній електромережі. Тому на маршрути змогли вийти лише частина трамваїв та тролейбусів, але зараз вони не можуть продовжити рух.

У "Львівелектротранс" повідомили, що аварійні бригади працюють у посиленому режимі, але спрогнозувати, коли відновиться рух, наразі важко.

За даними мерії, станом на зараз зафіксовано падіння 18 дерев. Містян закликають бути дуже обачними і не ходити близько до будинків. Водіїв приватного транспорту закликають, за можливості, уникати поїздок, бо на дорогах ожеледиця, повідомляє Львівський портал.

Також у Львові зафіксовано 8 обривів електромереж ЛКП «Львівсвітла».