Німеччина пообіцяла передати Україні більше зброї, - посол

Макеєв наголосив, що ЗСУ потрібно більше зенітних систем, гаубиць.

Німеччина пообіцяла передати Україні більше зброї та боєприпасів. До того ж, країни ведуть перемовини щодо поставок сучасних танків.

Про це в інтерв'ю німецьким ЗМІ сказав посол України в Німеччині Олексій Макеєв, пише РБК-Україна.

"У прямих переговорах нас запевнили, що буде більше зброї і більше боєприпасів. Які саме, ми оголосимо разом у відповідний час", - сказав він.

Він зазначив, що не хоче чинити дипломатичний тиск на федеральний уряд - натомість хоче змусити Німеччину надати те, що вона має, швидше, оскільки Україна не має часу чекати на зброю.

Макеєв наголосив, що українським військовим терміново потрібно більше зенітних систем, самохідних гаубиць, боєприпасів.

"Крім того, ми ще ведемо переговори про поставку танків Marder і Leopard. Однак рішення щодо цього залишається за федеральним урядом", - сказав посол.

Макеєв зазначив, що Україна очікує від німецького уряду більш оперативного реагування на наші конкретні пропозиції та запити. Він додав, що у цього спостерігається позитивна динаміка.

Нагадаємо, що Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини надає Україні 470 електрогенераторів різних класів потужності. їх загальна вартість складає 19,5 млн євро.

Також Німеччина відправить Україні понад 36 тисяч ковдр, які німецька армія раніше мала намір виставити на аукціон.