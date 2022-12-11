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Бюджет РФ відчуватиме великий тиск через війну, - британська розвідка

Через витрати на війну в інших галузях буде спостерігатися сильна нестача коштів.

Бюджет РФ відчуватиме великий тиск через війну, - британська розвідка
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін, найімовірніше, переоцінює доходи Росії в 2023 році. 

Про це пише британська розвідка у Twitter у своєму звіті про війну в Україні.

Він виділив на оборону, безпеку і правоохоронну діяльність приблизно 30% від загальної суми. Через витрати на бойові дії в інших галузях буде спостерігатися сильна нестача коштів.

"Бюджет, затверджений Путіним, швидше за все, занадто оптимістичний у своїх прогнозах доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, будуть відчувати все більший тиск, щоб підтримати витрати на війну", — сказано в звіті. 

За словами аналітиків, в російському бюджеті на 2023 рік 9 трильйонів рублів ($143 мільярди) виділено на оборону і безпеку. Подібне значне збільшення витрат пов'язане з війною проти України.

Нагадаємо, що шведський ритейлер H&M, який раніше оголосив про плани завершити діяльність у Росії, закрив усі магазини мережі в РФ.

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