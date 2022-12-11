Російська армія втратила вбитими понад 94 140 осіб за час війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 94 140 осіб. Учора Збройні сили ліквідували близько 380 окупантів і багато військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 94 140 (+380) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 942 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 920(+3) од,
- артилерійських систем – 1 928 (+1) од,
- РСЗВ – 397 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 613 (+10),
- крилаті ракети ‒ 592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 540 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 167 (+0).
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.