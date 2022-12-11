Російська армія втратила вбитими понад 94 140 осіб за час війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 94 140 осіб. Учора Збройні сили ліквідували близько 380 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 94 140 (+380) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 942 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 920(+3) од,

артилерійських систем – 1 928 (+1) од,

РСЗВ – 397 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 613 (+10),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 540 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 167 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.