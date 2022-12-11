Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Війська Росії продовжують зазнавати втрат від свого "дружнього вогню", – Генштаб
Війська Росії продовжують зазнавати втрат від свого "дружнього вогню", – Генштаб
Очільника Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іосафа суд відправив під нічний домашній арешт
Очільника Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іосафа суд відправив під нічний домашній арешт
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
У Бельгії заарештували віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі
У Бельгії заарештували віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі
Естонія розповіла подробиці про перебування на її території біженців з України
Естонія розповіла подробиці про перебування на її території біженців з України
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія втратила вбитими понад 94 140 осіб за час війни в Україні

Дані уточнюються.

Російська армія втратила вбитими понад 94 140 осіб за час війни в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 94 140 осіб. Учора Збройні сили ліквідували близько 380 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 94 140 (+380) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 942 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 920(+3) од,
  • артилерійських систем – 1 928 (+1) од,
  • РСЗВ – 397 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 613 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 540 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 167 (+0).

 

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також