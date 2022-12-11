Світло поступово повертається у домівки одеситів, - Братчук

Ніч 11 грудня в Одеській області минула без обстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"В регіоні та місті тривають аварійні та екстренні вимкнення. Однак, поступово, електроенергія повертається у наші домівки", - зазначив він.

За його словами, одеські об'єкти критичної інфраструктури забезпечені світлом.

За словами Братчука, загроза ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі залишається актуальною.

Нагадаємо, що в Офісі президента заявили, що в Одесі на відновлювальні роботи після атаки російських дронів піде більше часу, ніж зазвичай.

Через нічну атаку дронів 10 грудня на Одещині сталися суттєві руйнування об’єктів енергетики, без світла залишаються тисячі споживачів.

Крім того, ДТЕК повідомила, що в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури.

Як уточнили в Укренерго, внаслідок ворожих ударів по енергетичних об’єктах Одеси було пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.