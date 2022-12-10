Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу, - ISW
Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу, - ISW
«Трикутник смутку»: сатира сучасного лицемірства
«Трикутник смутку»: сатира сучасного лицемірства
Канон так Канон?
Канон так Канон?
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат
Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кияни пропонують видати водіям таксі спецперепустки на новорічну ніч

Поки що петиція не набрала достатньої для розгляду кількості голосів.

Кияни пропонують видати водіям таксі спецперепустки на новорічну ніч

Київській владі пропонують видати водіям таксі спецперепустки в ніч на 1 січня 2023 року. 

Про це йдеться у тексті петиції №11589 на сайті Київради.  

Автор петиції, Євгеній Чиж, вказує. що таким чином мешканці та гості столиці зможуть “спокійно зібратись і доїхати додому чи то в гості до друзів/родичів до 12 години ночі та добратися своїх домівок після 12 годин ночі”.

За півтори доби петиція набрала близько 200 голосів. 

Нагадаємо, у центрі Києва на Новий рік буде встановлена штучна "ялинка незламності". Водночас масових розважальних заходів не буде.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також