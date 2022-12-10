Кияни пропонують видати водіям таксі спецперепустки на новорічну ніч

Поки що петиція не набрала достатньої для розгляду кількості голосів.

Київській владі пропонують видати водіям таксі спецперепустки в ніч на 1 січня 2023 року.

Про це йдеться у тексті петиції №11589 на сайті Київради.

Автор петиції, Євгеній Чиж, вказує. що таким чином мешканці та гості столиці зможуть “спокійно зібратись і доїхати додому чи то в гості до друзів/родичів до 12 години ночі та добратися своїх домівок після 12 годин ночі”.

За півтори доби петиція набрала близько 200 голосів.

Нагадаємо, у центрі Києва на Новий рік буде встановлена штучна "ялинка незламності". Водночас масових розважальних заходів не буде.