Внаслідок вибуху газового балона в Києві постраждало п'ять осіб, - МВС

Внаслідок вчорашнього вибуху газового балона у приміщенні з приготування фастфуду в Києві постраждало п'ять осіб.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"До Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух у Голосіївському районі столиці. На місце виклику було направлено рятувальників. По прибуттю було встановлено, що в металевому кіоску з виготовлення їжі швидкого приготування стався вибух газового балона з наступним горінням. Вогнем було охоплено два суміжні кіоски", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Внаслідок вибуху постраждало п'ять осіб: з них двоє працівників кіоску з приготування їжі, відвідувач, людина, яка намагалась гасити пожежу та продавець суміжного кіоску з продажу мобільних аксесуарів.

Всіх потерпілих передали медикам. Чотири людини було госпіталізовано з опіками.

Внаслідок пожежі обидва кіоски згоріли повністю.

Нагадаємо, в Україні майже вдвічі зросла кількість постраждалих у пожежах через загоряння електроприладів.Через порушення правил пожежної безпеки при влаштування та експлуатації електроустановок сталося 905 пожеж, зокрема почастішали загоряння через порушення правил експлуатації генераторів.