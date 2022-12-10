Канон так Канон?
Канон так Канон?
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат
Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу, - ISW
Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу, - ISW
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Під Москвою спалахнула сильна пожежа у торговому комплексі, площа складає 7 тис. кв. метрів
Під Москвою спалахнула сильна пожежа у торговому комплексі, площа складає 7 тис. кв. метрів
«Трикутник смутку»: сатира сучасного лицемірства
«Трикутник смутку»: сатира сучасного лицемірства
ГоловнаСуспільствоПодії

Внаслідок вибуху газового балона в Києві постраждало п'ять осіб, - МВС

Вогонь охопив два суміжні приміщення.

Внаслідок вибуху газового балона в Києві постраждало п'ять осіб, - МВС
Фото: ДСНС

Внаслідок вчорашнього вибуху газового балона у приміщенні з приготування фастфуду в Києві постраждало п'ять осіб.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"До Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух у Голосіївському районі столиці. На місце виклику було направлено рятувальників. По прибуттю було встановлено, що в металевому кіоску з виготовлення їжі швидкого приготування стався вибух газового балона з наступним горінням. Вогнем було охоплено два суміжні кіоски", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Внаслідок вибуху постраждало п'ять осіб: з них двоє працівників кіоску з приготування їжі, відвідувач, людина, яка намагалась гасити пожежу та продавець суміжного кіоску з продажу мобільних аксесуарів.

Всіх потерпілих передали медикам. Чотири людини було госпіталізовано з опіками.

Внаслідок пожежі обидва кіоски згоріли повністю.

Нагадаємо, в Україні майже вдвічі зросла кількість постраждалих у пожежах через загоряння електроприладів.Через порушення правил пожежної безпеки при влаштування та експлуатації електроустановок сталося 905 пожеж, зокрема почастішали загоряння через порушення правил експлуатації генераторів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також