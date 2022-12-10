Ворог обстрілював населені пункти Харківщини поряд із лінією зіткнення та кордоном з РФ, - Синєгубов

Жертв та постраждалих немає.

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з РФ.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Протягом доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп'янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших", - йдеться у повідомленні.

В Куп'янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. В Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а в Золочевській громаді - об'єкт інфраструктури. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, продовжуються роботи з розмінування. За добу знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, вчора на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на Харківщині зберігається одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням.