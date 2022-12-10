Підтримка Іраном росіян, ймовірно, зросте найближчими місяцями, - британська розвідка

Росія намагається отримати в Ірану більше зброї, зокрема сотні балістичних ракет.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який 10 грудня оприлюднено у Twitter.

Як зазначається, Іран став одним із головних військових союзників Росії з того часу, як Росія вторглася в Україну.

"Підтримка Іраном російських збройних сил, ймовірно, зросте найближчими місяцями: Росія намагається отримати більше зброї, зокрема сотні балістичних ракет", – прогнозують у британській розвідці.

Союзники припускають, що натомість Росія, найімовірніше, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки.

У Британії вважають, що Росія, найімовірніше, витратила більшу частину власних балістичних ракет малої дальності "Іскандер", які несуть 500-кілограмову боєголовку на відстань до 500 км.

"Якщо Росії вдасться поставити на озброєння велику кількість іранських балістичних ракет, вона, ймовірно, використовуватиме їх для продовження та розширення своєї кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України", – прогнозують британці.

Нагадаємо, що за словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, Тегеран розглядає можливість передачі росіянам балістичних ракет на додачу до безпілотників, які вже використовувалися для нападу на українські цивільні цілі. Москва зі свого боку, можливо, постачає іранцям вертольоти і системи протиповітряної оборони.

Інформація про можливу передачу Тегераном балістичних ракет для росіян лунала й раніше. Після поставки улітку партії ударних безпілотників у жовтні західні медіа почали писати про згоду Ірану поставити росіянам балістичні ракети та більше ударних безпілотників.

У грудні керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що станом на зараз Іран жодної балістичної ракети росіянам не доставив. Китай озброєння не постачав також.