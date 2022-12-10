Росія використовує Радбез ООН для поширення пропаганди, – Кислиця

Росія використовує Раду Безпеки ООН як майданчик для поширення пропаганди. Про це постійний представник України при Організації Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

Кислиця виступив на засіданні, скликаному на вимогу росіян. Воно стосувалася постачання Заходом зброї Україні.

Відповідаючи на звинувачення російської делегації у нібито потраплянні західної зброї з України в треті країни, Кислиця зазначив, що Москва загортає брехню "в численні терміни й назви, технічні характеристики й цифри. Усе це має надати фейкам вигляду фактів".

Він додав, що восени Росія вже виступала зі схожими звинуваченнями, а потім сили оборони почали звільнення сходу та півдня України.

"Це є найпотужнішим і найпереконливішим доказом того, що вся зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню – допомагати українським воїнам звільняти наш народ і наші території", – заявив він.

Кислиця розповів, що в Україні діє трирівнева система контролю та нагляду за озброєннями. Парламентський контроль забезпечується тимчасовою спеціальною комісією. Президент реалізує свої повноваження через РНБО. На урядовому рівні Міноборони та ЗСУ спільно з іноземними партнерами здійснюють безпосередній контроль та моніторинг поставок озброєнь в Україну, а також руху міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, 6 грудня в Радбезі ООН відбувалося присвячене гуманітарній ситуації в Україні засідання. Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя із нього втік після свого виступу. Він сказав, що не може читати твіттер і слухати виступи постпреда від України Сергія Кислиці.