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За день росіяни завдали по Сумщині майже півсотні ударів

Окупанти обстріляли дві громади Сумщини.

За день росіяни завдали по Сумщині майже півсотні ударів
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 9 грудня російські окупаційні війська завдали 48 ударів по прикордонню Сумської області.  

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Він розповів що у Шалигинській громаді противник обстріляв прикордонне село із мінометів 120 мм калібру. Було 8 прильотів. А у Юнаківській громаді 40 російських мін 120 мм калібру розірвалися на околицях прикордоння. В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань. 

Живицький додав уточнення по обстрілам 8 грудня - у Білопільській громаді ворог із безпілотника скинув вибухівку на цивільний будинок. Через це спалахнула пожежа, хата згоріла вщент. Людей врятувало лиш те, що їх в цей момент не було вдома.  

Нагадаємо, сьогодня російські військові обстріляли лікарні в Херсоні та Бериславі Херсонської області.

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