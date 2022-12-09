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Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу, - ISW

Бойові дії в Україні можуть посилитися цієї зими.

Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу, - ISW
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Міністерство оборони України

Американські військові та розвідка розходяться в оцінках щодо того, чи може українська армія продовжити контрнаступ в зимових умовах.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що бойові дії в Україні можуть посилитися цієї зими, незважаючи на уповільнення останніми тижнями. Як зазначав американський генерал, лінії фронту в Україні наразі "стабілізуються з наближенням зими", тому, на його думку, є "потенційна можливість для наступальних дій".

При цьому генерал зауважив, що взимку наступ може бути як український, так і російський.

Тим часом, згідно з прогнозом розвідки, про який минулого тижня повідомила директорка національної розвідки США Авріл Гейнс, темпи війни в Україні сповільняться протягом зими і відновляться вже навесні 2023 року.

Аналітики ISW більше схиляються до оцінки генерала Міллі, бо вважають, що українські Збройні сили зможуть використати морози вже в кінці грудня. 

Про те, що Росія, попри розмови про переговори, так само готується до наступу, аналітики ISW роблять висновок також на підставі заяв Кремля про те, що він не полишив своїх цілей – щонайменше, захопити повністю території всіх чотирьох областей України, які він оголосив анексованими у вересні, а як максимум – знищити українську державу в її нинішньому вигляді.

З того, що речник Кремля Дмитро Пєсков повторив, що Кремль все ще переслідує свої цілі "демілітаризації" та "денацифікації" в Україні, ISW робить висновок, що Росія далі прагне до зміни режиму в Україні.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що росіяни можуть прагнути фальшивого уповільнення війни, щоб відпочити, переобладнатися, перегрупуватися і напасти знову.

Схожу точку зору висловлював міністр закордонних справ Великої Британії. Він вважає очевидним те, що Росія вступить у переговори лише тоді, коли відчуватиме тиск. "Якщо Росія все-таки вирішить вступити в переговори", заявив міністр, це не можна "використовувати як кнопку паузи, бо зараз вони бачать розворот на полі бою".

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