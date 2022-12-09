Служба безпеки з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад перевіряють ще один об'єкт УПЦ (МП) на Київщині.

Як повідомили в пресслужбі Головного управління СБУ в Києві та Київській області, контррозвідувальні заходи тривають на території об’єкту Свято-Покровського кафедрального собору в Борисполі.

В СБУ наголосили, що перевірки проводять, аби унеможливити "використання афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних громад в якості осередку "русского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів". Також перевіряють дані про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян чи зберігання зброї.

При оглядах присутні представники церкви.

Силовики оглядають території та приміщення собору на предмет виявлення заборонених до обігу предметів. Також правоохоронці перевіряють осіб на причетність до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - зазначили в спецслужбі.

Фото: Пресслужба ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Фото: Пресслужба ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Фото: Пресслужба ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Нагадаємо, 8 грудня Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях. У чотирьох єпархіях УПЦ МП знайшли крадені ікони, російські паспорти священників і "перепуски федеральних радників РФ".

Нині СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП). Він поширював через соцмережі дописи, спрямовані на приниження національної честі та гідності українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.