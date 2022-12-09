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Держспецзв‘язку попереджає про надходження шкідливих листів начебто від ДСНС з темою про іранські дрони

Шкідлива програма збирає дані про комп‘ютер.

Держспецзв‘язку попереджає про надходження шкідливих листів начебто від ДСНС з темою про іранські дрони
Фото: Держспецзв‘язок

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попереджає про можливе надсилання на електронну пошту шкідливих листів з темою про іранські дороги-камікадзе. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв‘язку.

Зазначається, що у інформація про розсилання нових небезпечних листів надійшла 8 грудня від фахівців підрозділу кібербезпеки АТ "Укрзалізниця". 

Листи з темою "Як розпізнати дрон-камікадзе" надходять начебто від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій, доменне ім'я якої зареєстроване місяць тому – 8 листопада 2022 року.

У Держспецзв’язку попередили, що у результаті відкриття електронного листа на пристрій буде завантажений файл, який класифіковано як шкідливу програму, що розроблена з використанням мови програмування Delphi.

"Основний функціонал програми – збір інформації про комп’ютер (ім'я хоста, ім'я користувача, розрядність, версія ОС, значення змінних середовища), запуск EXE/DLL файлів, відображення списку файлів та їх вивантаження, а також створення та ексфільтрація знімків екрану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Держспецзв‘язку заявляла, що її фахівці фіксують зростання кількості кіберінцидентів і кібератак на державні інформаційні ресурси та обʼєкти критичної інформаційної інфраструктури України.

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