​Штаб-квартира нової безпекової організації має бути в Києві, – Єрмак

Світ потребує такої служби “911”, куди кожна країна, яка опинилася у важкій ситуації, могла б звернутися і отримати конкретну і ефективну допомогу.

Україна готова розпочати переговори по перезавантаженню чинних міжнародних організацій та створенню нових. Світ сьогодні потребує нової системи безпеки та нової системи реагування на виклики, що ми маємо.

Про це під час конференції “Права людини за темних часів” заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Я вважаю, що ця війна змінила світ. Світ вже не буде таким, яким він був до неї. Організації, які не довели, що вони також змінилися, готові відповідати на виклики сьогодення, які готові швидко приймати рішення, які не бояться сьогодні та не мислять застарілими установками, правилами, то вони просто перестануть існувати. З’являться нові організації. Та я вважаю, що прийшов час сьогодні. Бо Україна довела, що ми маємо право, щоб була організація швидкого реагування на виклики. Щоб вона була заснована. Її штаб-квартира була саме в Україні, в Києві, в столиці. Оскільки саме сьогодні завдяки Україні та ООН, Туреччині та іншим партнерам, ми захищаємо світ від голоду, який розпочався в результаті цієї війни. Сьогодні Україна спроможна та доводить, як ми співпрацюємо самі, без допомоги міжнародних організацій, які повинні це робити. Але за допомогою різних та навіть неочікуваних міжнародних партнерів”, – заявив він.

Єрмак наголосив, що Україна готова розпочати переговори по перезавантаженню наявних організацій та для створення нових.

“Світ сьогодні потребує такої служби “911”, куди кожна країна, яка опинилася в ситуації, як Україна, а це і блекаут й так далі, вона могла отримати не тільки заяви, довгі консультації, тільки розмови, а дуже швидку, конкретну, ефективну допомогу. Ми готові разом з партнерами формувати місії, які будуть приїжджати та контролювати умови, в яких знаходяться полонені, розв'язувати питання дуже швидко… Світ сьогодні потребує нової системи безпеки та нової системи реагування на виклики, що ми маємо”, – підкреслив він.

Нагадаємо, на частку великих міжнародних організацій приходиться левова частина грошових потоків, спрямованих для допомоги Україні.