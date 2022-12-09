Окупанти обстрілюють дві громади у Запорізькій області

Росіяни гатять по Гуляйпільській і Преображенській громадах.

Уночі 8 грудня росіяни обстрілювали ракетами одну з громад Запорізького району. Внаслідок атаки зруйнована дорога між селами.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Ворог продовжує нічні атаки на мирні землі нашої області. В результаті потрапляння ракет С-300 в одній з громад Запорізького району зруйновано дорожнє полотно між двома селами”, – поінформував очільник ОВА.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Старух додав, що наразі тривають обстріли Гуляйпільської та Преображенськоі громад і попросив жителів регіону бути обережними.

Нагадаємо, вночі 7 грудня російські окупаційні війська атакували Запорізьку область безпілотниками і ракетами.