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Окупанти обстрілюють дві громади у Запорізькій області

Росіяни гатять по Гуляйпільській і Преображенській громадах.

Окупанти обстрілюють дві громади у Запорізькій області
Фото: Олександр Старух у Telegram

Уночі 8 грудня росіяни обстрілювали ракетами одну з громад Запорізького району. Внаслідок атаки зруйнована дорога між селами.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Ворог продовжує нічні атаки на мирні землі нашої області. В результаті потрапляння ракет С-300 в одній з громад Запорізького району зруйновано дорожнє полотно між двома селами”, – поінформував очільник ОВА.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Старух додав, що наразі тривають обстріли Гуляйпільської та Преображенськоі громад і попросив жителів регіону бути обережними.

 

Нагадаємо, вночі 7 грудня російські окупаційні війська атакували Запорізьку область безпілотниками і ракетами.

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