Окупанти обстрілюють дві громади у Запорізькій області

Уночі 8 грудня росіяни обстрілювали ракетами одну з громад Запорізького району. Внаслідок атаки зруйнована дорога між селами.
Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
“Ворог продовжує нічні атаки на мирні землі нашої області. В результаті потрапляння ракет С-300 в одній з громад Запорізького району зруйновано дорожнє полотно між двома селами”, – поінформував очільник ОВА.
Старух додав, що наразі тривають обстріли Гуляйпільської та Преображенськоі громад і попросив жителів регіону бути обережними.
Нагадаємо, вночі 7 грудня російські окупаційні війська атакували Запорізьку область безпілотниками і ракетами.