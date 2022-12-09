Росіяни учора завдали понад 60 ударів по Сумській області, у Херсонській ситуація лишається складною

Також росіяни били по Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськsй, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Чернігівщині, Житомирщині, Черкащині та Київщині.

У Сумській області вчора протягом дня росіяни завдали понад 60 ударів по Хотінській, Шалигинській та Глухівській громадах. Без жертв, йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій станом на ранок.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Малинівка, Червоне, Щербаки, Кам'янське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Дорожнянка, Ольгівське, Степне, Лук'янівське. Надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів армією ворога. Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Деталі уточнюються.

У Дніпропетровській від обстрілів знову потерпав Нікопольський район. Окупанти скерували свої "Гради" та важку артилерію на Червоногригорівську, Мирівську та Нікопольську громади. Люди не постраждали. Є пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач. Деталі обстрілів з’ясовуються.

У Донецькій області вночі був ракетний обстріл Костянтинівки. Пошкоджені шість двоповерхівок, котельня, будівля медзакладу. Вночі – обстріли Авдіївки, поодинокі прильоти і декілька масованих обстрілів. На ранок – обстріли в районі Бахмута. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. За добу загинули пʼять мирних, двоє поранені.

У Луганській області за минулу добу підрозділи Сил оборони знову відбили атаки російських окупантів поблизу Білогорівки. На Куп’янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка. На Лиманському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли по районах Греківки, Макіївки, Площанки, Невського і Червонопопівки. Всього за минулу добу ворог 145 разів обстріляв з артилерії позиції наших бійців. Ситуація в області залишається складною.

У Харківській області протягом доби окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по Куп‘янському, Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах. У м. Куп'янськ внаслідок обстрілів росіян горіли складські приміщення продовольчого підприємства. Вчора ввечері у Безлюдівській громаді, що в Харківському районі, внаслідок ракетних ударів пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, автомобілі. У Пісочинській громаді Харківського району ракетні удари пошкодили три приватні домоволодіння, господарчі споруди. Чотири людини отримали поранення, госпіталізовані до медустанов.

У Миколаївській області протягом доби ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту та акваторії Очаківської громади. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, господарські споруди, автівку, житлові будинки, серед них – один багатоповерховий. Постраждалих немає. Учора вдень артилерійського удару зазнав населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок удару погоджено інфраструктуру. Деталі щодо наслідків уточнюються.

У Херсонської області ситуація залишається складною. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли районів сімнадцяти населених пунктів області. Серед них – Качкарівка, Монастирське, Новоберислав, Берислав, Львове, Іванівка, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Велетенське та місто Херсон. Населені пункти Козацьке і Веселе Новокаховської громади також під постійними обстрілами з лівого берега. Є значні руйнування приватних садиб і багатоповерхівок. У Херсоні та на деокупованих територіях тривають відновлювальні роботи, до області надходить гуманітарна допомога.

Нагадаємо, що Донецька область залишається місцем запеклих боїв захисників проти російських окупантів.