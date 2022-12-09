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Уночі окупанти вдарили “Градами” по трьох громадах Дніпропетровщини

Пошкоджені приватні будинки і лінії електропередач.

Уночі окупанти вдарили “Градами” по трьох громадах Дніпропетровщини
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Уночі російські окупанти обстріляли “Градами” і важкою артилерією три громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Люди вціліли”, – йдеться у повідомленні.

Резніченко додав, що у Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач. В інших – деталі обстрілів з’ясовуються.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

 

Нагадаємо, минулої ночі росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії. 

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