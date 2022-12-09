Уночі російські окупанти обстріляли “Градами” і важкою артилерією три громади Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Люди вціліли”, – йдеться у повідомленні.
Резніченко додав, що у Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач. В інших – деталі обстрілів з’ясовуються.
У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.
Нагадаємо, минулої ночі росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії.