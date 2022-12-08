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Уночі росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії

У мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів.

Уночі росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії
Нікополь (архівне фото)
Фото: Валентин Резніченко

Російські окупанти вночі обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ще одна напружена ніч для Нікопольщини… Росіяни сім разів атакували район з «Градів» та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку.  У мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів", - написав він у Telegram.

На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Представники ДСНС продовжують обстежувати території і з’ясовують деталі обстрілів.

У решті районів сирена попереджала про небезпеку, однак обійшлося без "прильотів" і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни  атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".

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