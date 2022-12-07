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На Харківщині впали дві збиті ППО російські ракети

Попередньо, поранених та загиблих немає.

На Харківщині впали дві збиті ППО російські ракети
Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Сьогодні ввечері, 7 грудня, близько 20:00, у сел. Печеніги Харківської області впали дві російські ракети

Про це повідомляє Суспільне Харків з посиланням на селищного голову Печенігів Олександра Гусарова. 

"Дві ракети, попередньо "С-300", збили наші сили протиповітряної оборони. Одна впала на околицях селища, друга — майже в центрі. Слава Богу, постраждалих немає", - сказав Гусаров. 

Зазначається, що будівлі навколо падінь ракет пошкоджені уламками.  

Завтра, 8 грудня, будуть уточнюватись масштаби руйнувань.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів у Хотінській громаді Сумської області була знищена медична амбулаторія.

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