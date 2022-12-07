На Харківщині впали дві збиті ППО російські ракети

Сьогодні ввечері, 7 грудня, близько 20:00, у сел. Печеніги Харківської області впали дві російські ракети.
Про це повідомляє Суспільне Харків з посиланням на селищного голову Печенігів Олександра Гусарова.
"Дві ракети, попередньо "С-300", збили наші сили протиповітряної оборони. Одна впала на околицях селища, друга — майже в центрі. Слава Богу, постраждалих немає", - сказав Гусаров.
Зазначається, що будівлі навколо падінь ракет пошкоджені уламками.
Завтра, 8 грудня, будуть уточнюватись масштаби руйнувань.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів у Хотінській громаді Сумської області була знищена медична амбулаторія.