На Харківщині впали дві збиті ППО російські ракети

Попередньо, поранених та загиблих немає.

Сьогодні ввечері, 7 грудня, близько 20:00, у сел. Печеніги Харківської області впали дві російські ракети.

Про це повідомляє Суспільне Харків з посиланням на селищного голову Печенігів Олександра Гусарова.

"Дві ракети, попередньо "С-300", збили наші сили протиповітряної оборони. Одна впала на околицях селища, друга — майже в центрі. Слава Богу, постраждалих немає", - сказав Гусаров.

Зазначається, що будівлі навколо падінь ракет пошкоджені уламками.

Завтра, 8 грудня, будуть уточнюватись масштаби руйнувань.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів у Хотінській громаді Сумської області була знищена медична амбулаторія.