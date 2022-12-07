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Росіяни обстрілами знищили амбулаторію на Сумщині

Будівлю обстріляли з мінометів та САУ.

Росіяни обстрілами знищили амбулаторію на Сумщині
Фото: Скріншот з відео

Внаслідок російських обстрілів у Хотінській громаді Сумської області була знищена медична амбулаторія.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Російські окупанти випустили по амбулаторії 13 мін та 4 снаряди із САУ. Вогонь знищив все всередині, а від частини будівлі не лишилося а ні стін, а ні даху. 

Через це для сімейного лікаря у громаді прийдеться облаштовувати нове робоче місце, де він зможе приймати пацієнтів. 

Нагадаємо, що в ніч на 7 грудня російська армія масовано атакувала Україну безпілотниками. Це перший такий обстріл за тритижневий період. Захисники збили 14 "шахідів" і три апарати інших типів. 

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