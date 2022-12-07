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Вночі уся Одеса буде зі світлом, - ОВА

Світло не вимикатимуть впродовж доби 8 грудня.

Вночі уся Одеса буде зі світлом, - ОВА
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Вже сьогодні вночі в Одесі у всіх мешканців з'явиться світло.

Про це у Телеграм повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Наразі у ДТЕК та Укренерго з'явилася можливість перепідключити схему живлення, щоб вже цієї ночі забезпечити електроенергією всіх споживачів міста Одеса та Одеського району", – заявив Марченко.

У своєму відеозверненні він додав, що світло не вимикатимуть впродовж доби, щоб мати можливість прогріти місто.

Нагадаємо, 5 грудня після масованого ракетного удару Росії на Одещині була пошкоджена енергетична інфраструктура. Але вже ввечері 6 грудня в Одеській ОВА повідомили, що водопостачання і водовідведення в Одесі відновлено в повному обсязі.

Через відсутність електроенергії 7 грудня в Одесі не працював електротранспорт.

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