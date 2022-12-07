Вночі уся Одеса буде зі світлом, - ОВА

Вже сьогодні вночі в Одесі у всіх мешканців з'явиться світло.

Про це у Телеграм повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Наразі у ДТЕК та Укренерго з'явилася можливість перепідключити схему живлення, щоб вже цієї ночі забезпечити електроенергією всіх споживачів міста Одеса та Одеського району", – заявив Марченко.

У своєму відеозверненні він додав, що світло не вимикатимуть впродовж доби, щоб мати можливість прогріти місто.

Нагадаємо, 5 грудня після масованого ракетного удару Росії на Одещині була пошкоджена енергетична інфраструктура. Але вже ввечері 6 грудня в Одеській ОВА повідомили, що водопостачання і водовідведення в Одесі відновлено в повному обсязі.

Через відсутність електроенергії 7 грудня в Одесі не працював електротранспорт.