У Приморську на Запоріжжі окупанти планують забирати в українців майно

В переліку є об’єкти нерухомості, транспортні засоби.

В тимчасово окупованому Приморську Запорізької області по місту розклеїли оголошення з повідомленням, що власники майна мають звернутись в російську "адміністрацію" по документи, або майно признають таким, що не має власника та відберуть.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворог практикує схему оголошення майна, яке вони хочуть забрати, нібито "безгосподарським". Списки об’єктів постійно оновлюються на сайті так званої обласної військової адміністрації окупантів.

В переліку є об’єкти нерухомості, транспортні засоби, які належать громадянам України, а також комунальне та державне майно. Щодо порожніх квартир, в містах області окупанти збирають інформацію через керівників ОСББ.

Нагадаємо, що російські загарбники за минулий тиждень випустили до Запоріжжя тільки 311 українців з окупованих територій.