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Унаслідлок обстрілу підприємства у Херсоні загинув чоловік

Чоловік дістав мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Унаслідлок обстрілу підприємства у Херсоні загинув чоловік

Унаслідлок обстрілу автотранспортного підприємства у Херсоні 6 грудня помер чоловік.

Про це повідомили у Херсонській міській раді.

61-річний Олексій, який в цей час був на робочому місці, дістав мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Першу допомогу потерпілому надав його колега. На місце оперативно приїхала «швидка» – медики забрали чоловіка до лікарні.

“Лікарі відчайдушно боролись за життя Олексія. На жаль, поранення виявилися надто важкими. Сьогодні чоловік помер…”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня російські військові обстріляли будівлю Херсонського водоканалу і розташовані поряд житлові будинки, є загиблі.

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