"Дія" працюватиме за мінімальної наявності мобільного зв'язку, - Мінцифри

За відсутності мобільного зв'язку документи зникають не відразу, а поступово, кажуть у Мінцифри.

Створений на час дії воєнного стану єдиний "єДокумент" у разі відключення мобільного зв'язку працюватиме в застосунку "Дія" у будь-якому разі, запевнило Міністерство цифрової трансформації.

Про це заявив у рамках телемарафону керівник із розвитку електронних послуг в Мінцифри Мстислав Банік, інформує Інтерфакс-Україна.

"Щодо доступності "Дії", у разі відключення електроенергії в нас у будь-якому разі все доступно незалежно ні від чого. Якщо є хоч якийсь мобільний зв'язок, все працюватиме", - заявив Банік.

За його словами, застосунок "Дія" може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. При цьому за відсутності мобільного зв'язку документи зникають не відразу, а поступово - в міру оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії.

"У будь-якому разі українцям також буде доступний "єДокумент", який ми запускали на випадок відключених реєстрів і відсутності доступу до даних", - сказав Банік.

Як повідомлялося, у березні 2022 року Мінцифри реалізувало тимчасовий цифровий документ на період воєнного стану в застосунку "Дія". Він називається "єДокумент".

Нагадаємо, що в Україні хочуть запровадити реєстрацію заяви про шлюб онлайн у "Дії".