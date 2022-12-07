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Росіяни пошкодили 350 об’єктів з видобутку газу, – Чернишов

Втрата потужностей оцінюється в 700 млн доларів.

Росіяни пошкодили 350 об’єктів з видобутку газу, – Чернишов
Фото: facebook/Олексій Чернишов

Під час російської агресії проти України було пошкоджено 350 об’єктів з видобутку природного газу.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз УкраїниОлексій Чернишовінформує Reuters.

"Ми зазнали серйозного обстрілу російськими ракетами в частині нашої інфраструктури. Також постраждала інфраструктура видобутку газу", – повідомив він.

Чернишов сказав, що втрата потужностей з видобутку газу оцінюється в 700 млн доларів.

Нагадаємо, що 17 листопада Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України.

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