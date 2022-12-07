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До закінчення воєнного стану жодних канікул у ВР не буде, – Корнієнко

Депутати не мають права на оплачувані відпустки під час воєнного стану.

До закінчення воєнного стану жодних канікул у ВР не буде, – Корнієнко
Фото: Facebook/Олександр Корнієнко

До закінчення воєнного стану, що зараз встановлено до 19 лютого, жодних канікул у Верховній Раді не буде, адже депутати не мають права на оплачувані відпустки під час воєнного стану.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Відповідно до законодавства про воєнний стан, немає оплачуваних відпусток для парламентаріїв. Тому про жодні канікули не може йти мова. Ми будемо працювати", – сказав він.

Корнієнко нагадав, що воєнний стан триватиме мінімум до 19 лютого. Відповідно, до 19 лютого, за його словами, жодних канікул у парламенті не буде.

Нагадаємо, 16 листопада Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів Президента України щодо продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 діб до 19 лютого 2023 року.

Наразі Рада планує розширити права захисників на відпочинок. У парламентському Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підготували зміни до чинного законодавства для розширення прав військовослужбовців на відпустку. Зараз вони надаються лише на десять днів та за обмеженим переліком обставин.

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