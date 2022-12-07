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Усі три атаки на обʼєкти в Росії були вчинені українськими беспілотниками, – Washington Post

Блінкен заявив, що Штати "не заохочували і не дозволяли" Україні здійснювати атаки на російські обʼєкти.

Усі три атаки на обʼєкти в Росії були вчинені українськими беспілотниками, – Washington Post
Фото: Spiegel

За даними газети Washington Post, усі три атаки на обʼєкти на території Росії, які відбулися цього тижня, були завдані українськими безпілотниками. Про це журналістам повідомив один із українських високопосадовців на умовах анонімності. 

Київ офіційно не брав відповідальності за вибухи, які Washington Post назвала "найбільш нахабними та масштабними всередині Росії" з моменту її вторгнення в лютому. 

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам, що Штати "не заохочували і не дозволяли" Україні здійснювати атаки на російські обʼєкти, тоді як західний чиновник, виступаючи на умовах анонімності на брифінгу для преси, окремо сказав: "Напади на законні цілі були б законними, але це не означає, що ми підтримуємо чи схвалюємо".

Нагадаємо, уночі 5 грудня на авіабазі Енегельс у Саратівській області та аеродромі біля Рязані пролунали вибухи. На Енегельсі, розташованому в 700 кілометрах від України, пошкоджено два бомбардувальники. На аеродромі біля Рязані від вибухів загинули троє російських військових, четверо отримали поранення. Супутникові знімки свідчать про влучання біля одного з літаків. 

На думку британського міністерства оборони, Росія може розцінити ці вибухи як одну з головних стратегічних невдач захисту своїх обʼєктів за час повномасштабного вторгнення до України. 

За даними New York Times, вибухи на двох російських аердромах у Саратівській і Рязанській областях були спричинені атакою безпілотників, запущених із території України. А щонайменше один із ударів координувався спецпризначенцями безпосередньо біля авіабази. 

Учора, 6 грудня, у російському місті Курськ в районі аеродрому вночі у вівторок, 6 грудня, стався вибух із подальшою пожежею. Влада регіону повідомила про атаку безпілотника.

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