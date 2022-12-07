Ворог за добу зруйнував 39 помешкань і обʼєктів інфраструктури у Запорізькій області і масовано атакував Херсонську

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині.

У Житомирській області сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати, застосувавши безпілотник типу Shahed. Силами ППО безпілотник було збито. Жертв та постраждалих немає, йдеться у ранковому зведенні від ОВА.

У Сумській вночі з території РФ здійснено обстріл з САУ м. Середина-Буда Шосткинського р-ну, два "приходи". Внаслідок обстрілу пошкоджено два житлових будинки. Інформація про постраждалих уточнюється. За минулу добу 226 снарядів та мін російський ворог випустив по прикордонню.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області у районі населених пунктів Купріянівка, Новотаврічеське, Залізничне, Дорожнянка, Щербаки, Ноаоандріївка, Червоне, Степногірськ, Степове, Кам'янське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Мала Токмачка, Ольгівське, Новоданилівка, Малинівка, Білогір'я, Полтавка, Успенівка, Тимирівка. Надійшло 39 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів окупантами. Деталі щодо наслідків уточнюються. Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

Дніпропетровську області вночі ворог атакував дронами-камікадзе, важкою артилерією і ракетних систем залпового вогню. Захисники з повітряного командування "Схід" збили усі вісім дронів-камікадзе, які ворог вночі направив на область. У Нікопольському районі під ворожим обстрілом були Нікополь та Марганецька громада. Люди цілі. У Нікополі пошкоджені до 10 приватних будинків, господарські споруди, газогони, кілька магазинів, кілька офісних будівель і коледж.

У Луганській області за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районі Білогорівки. На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка. На Лиманському напрямку окупанти обстріляли райони Макіївки, Площанки і Невського.

У Харківській області під обстрілами окупантів залишається Куп‘янська громада. У місті Куп’янськ внаслідок артилерійських ударів частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна. Жертв та постраждалих немає. Під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева жителька 67-років, госпіталізалована до медичної установи. Пошкоджені дах, вікна житлових будинків, паркани, господарчі споруди. Вчора у Дворічанській громаді горів будинок. Без постраждалих. У Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян загинула жінка 43 років.

У Миколаївській області вчора протягом дня ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади, без постраждалих. Також вчора орієнтовно зафіксовано обстріл за межами одного із населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Російські війська масовано атакують Херсонську область. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема Осокорівки, Золотої Балки, Дудчан, Антонівки, Білогрудового.

Окупанти знову обстріляли Херсон. Влучили в будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки. Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник підприємства. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа – її ліквідували херсонські рятувальники.

У Голопристанській громаді ситуація надскладна. Громада перебуває під постійними обстрілами, є руйнація приватних будівель та квартир, також зруйнована будівля, де перебували працівники екстреної невідкладної допомоги, згоріли три автомобіля швидкої, є постраждалий водій.

Тривають відновлювальні роботи на території області та в самому Херсоні. Енергетики продовжують відновлювати електропостачання. Оператори мобільного зв’язку відновили роботу 93 базових та трьох пересувних станцій на звільненій частині. У Херсоні відновлюється централізоване водопостачання, процес підключення абонентів триває.

У Донецькій області за добу були поранені троє цивільних. Протягом цієї доби росіяни застосовували артилерію, ОТРК "Іскандер", ЗРК С-300, танки, РСЗВ "Град". Обстріляні населені пункти Північне, Бахмут, Карлівка, Курахове, Краматорськ, Авдіївка, Гостре, Малотаранівка (житловий сектор, пошкоджені житловий сектор, приватні будинки і школа, у якій працював Пункт незламності).

Нагадаємо, вперше за три тижні російська армія цієї ночі здійснила масовану атаку безпілотниками. Сили оборони збили 14 апаратів типу "шахід" і три – інших типів.