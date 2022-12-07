Окупанти вчора тричі обстріляли акваторію Очаківської громади

Постраждалих, за словами Кіма, немає.

Протягом вівторка російська армія тричі обстрілювала акваторію Очаківської громади. Ворог відкривав вогонь о 10:46, 13:25 та 15:08.

Постраждалих немає. Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Телеграм.

"Також вчора орієнтовно з 16:10 відбувся обстріл за межами одного із населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає", – зазначив він.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по українських обʼєктах інфраструктури 5 грудня Миколаївщина залишилася без світла.

Також того дня окупанти били по Очаківській громаді артилерією, а в Ольшанській будівлі обстрілом пошкодили адміністративну будівлю, житлові і господарські споруди.