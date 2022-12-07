Сьогодні в Одесі не працюватиме електротранспорт, - ОВА

Водопостачання і водовідведення в місті відновлено в повному обсязі.

Через відсутність електроенергії сьогодні, 7 грудня, в Одесі не працюватиме електротранспорт.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

"Одеса. Міський електротранспорт сьогодні працювати не буде через відсутність електроенергії", - написав він.

Нагадаємо, 5 грудня після масованого ракетного удару Росії на Одещині була пошкоджена енергетична інфраструктура. Але вже ввечері в Одеській ОВА повідомили, що водопостачання і водовідведення в Одесі відновлено в повному обсязі.

Також близько 90% містян уже забезпечені теплом.