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Поліція розшукує на Харківщині 7-річного хлопчика

Він 5 грудня пішов з дому в селі Крутоярівка Красноградського району.

Національна поліція розшукує у Харківській області 7-річного Германа Щербину.

Він 5 грудня пішов з дому в селі Крутоярівка Красноградського району та зник.

Прикмети: зріст 120 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, очі блакитні. Був одягнутий в синю куртку, темні гумові чоботи. 

“Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка допоможе розшукати хлопчика, просимо повідомити на лінію 102 чи за номером 05744-7-82-91”, – закликали у поліції.

Місце перебування дитини встановлюють працівники Красноградського районного відділу поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині поліцейські розшукують 16-річного хлопця

Станом на кінець листопада поліція шукала в Україні 280 неповнолітніх.

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