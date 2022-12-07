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Борис Джонсон привітав українських військових з Днем ЗСУ

"Великобританія з вами до перемоги і завжди".

Борис Джонсон привітав українських військових з Днем ЗСУ
Борис Джонсон
Фото: news.sky.com

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон привітав українських військових з днем Збройних сил України.

“Щиро вітаю героїчного українського війська з Днем Збройних Сил України. Великобританія з вами до перемоги і завжди. Слава Україні”, – написав він у Твіттері.

Нагадаємо, 6 грудня українці святкували День Збройних сил України. ЗСУ у 2022 році героїчно відзначають свою 31 річницю.

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