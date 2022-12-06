Головне за день. Вівторок, 6 грудня

День Збройних сил України, ворожі обстріли Херсона та Сумщини, наслідки вчорашньої атаки на українську енергосистему, гучне затримання в Одесі, фейкові канали під брендом ДТЕК. Яким запам’ятається 286-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський записав відеопривітання з Днем Збройних сил України біля вʼїзду до Словʼянська.

"Із року в рік ми включались із різних місць, вклоняючись нашим бійцям. Звітуючи з різних міст нашої держави. І завжди ми починаємо згадувати наших загиблих героїв. Усіх, хто віддав своє життя за Україну. Всіх, чию світлу памʼять я прошу вшанувати хвилиною мовчання. Знайдіть сьогодні цю хвилину", – сказав Зеленський, зазначивши, що захисники боронять нашу державу і 30 років незалежності, і вісім років війни на сході, і девʼять місяців повномасштабного вторгнення.

"Традиційно я зустрічаю цей день на передовій, з нашими бійцями. Сьогодні на Донбасі", – зазначив президент.

Він додав, що хтось називав себе "другою армією світу", а тепер усі бачать, у кого перше місце. Президент наголосив, що шлях до вільної України лежить через вільні Донецьк, Луганськ і Крим.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступу.

На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, веде розвідку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 6 грудня – в новині.

Російські військові обстріляли будівлю Херсонського водоканалу і розташовані поряд житлові будинки.

“У адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучило кілька ворожих снарядів. Попередньо відомо про одного загиблого. Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу”, – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

6 грудня російські окупаційні війська обстріляли "градами" Есманьську громаду Сумщини.

"Армійці РФ випустили 20 снарядів прямо по населеному пункту. Значних пошкоджень зазнали три приватні оселі місцевих мешканців. В одному будинку зайнялася пожежа", - розповів керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від обстрілів постраждав 69-річний чоловік, який опинився на вулиці під час ворожого обстрілу.

Унаслідок учорашньої атаки на українську енергосистему найбільше постраждали Київська та Одеська області, повідомили в Укренерго.

"Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо. Зокрема в більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів", – зазначили в компанії.

На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям встановлено ліміти споживання електроенергії. У регіонах із перевищеним лімітом застосовано режим аварійних відключень.

Російські окупанти створили у Telegram десятки фейкових каналів і ботів під брендом ДТЕК.

"Їх мета - залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю і при потребі сіяти паніку", - повідомили в пресслужбі компанії.

У ДТЕК заявили, що їхній єдиний офіційний канал - авторизований і має синю галочку.

Перелік каналів-підробок – у нашій новині.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща розмістить системи ППО Patriot у себе.

"Після розмови з міністром оборони Німеччини я з розчаруванням ухвалив рішення відмовитися від підтримки України. Розміщеня Patriot на заході України посилило б безпеку поляків та українців", - написав Блащак у Twitter.

Він додав, що польська сторона приступає до робіт із установлення ППО та підключення їх до своїх системи наведення.

Нагадаємо, після падіння ракети 15 листопада на польській території Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір. У Польщі заявили, що готові передати установки Україні, якщо не буде заперечень Німеччини. Вочевидь, Німеччина вважає, що Польщі Patriot потрібніше – інакше колись може ще одна ракета впасти…

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі, затриманим напередодні.

У пресслужбі НАБУ не уточнюють прізвищ затриманих, проте напередодні в Одесі затримали бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.

Зокрема відомому одеському бізнесмену-співорганізатору злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Аналогічну підозру отримав і народний депутат України IV скликання - співорганізатор злочинної організації. Зазначимо, що депутатом IV скликання був Грановський.

Крім того, довіреній особі-співучаснику злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 2. ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України.

Що саме встановило слідство – в нашій новині.

Кауфман – колишній депутат Одеської міської ради. Є власником групи Vertex United і співвласником гіганта Тедіс-Україна. Бізнесмен Олександр Грановський в 2002-2006 роках був народним депутатом України ІV скликання від фракції СДПУ(о).

Російська ФСБ звернулася до московського суду з проханням заарештувати українську віцепремʼєрку-міністра з питань реінтеграції ТОТ Ірину Верещук.

Також спецслужба попросила арештувати заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову. Позов подано до Лефортівського суду, пишуть прокремлівські медіа.

Російська спецслужба звинувачує Верещук і Джапарову в "порушенні територіальної цілісності Росії". Вона розраховує після заочного арешту оголосити їх у міжнародний розшук.

"Вони ідіоти, а ми будемо їх добивати доти, доки не переможемо", – зазначила у коментарі LB.ua стосовно позову Ірина Верещук.

Арешт і оголошення в міжнародний розшук не означають, що Інтерпол обовʼязково повинен сприяти в затриманні особи.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!