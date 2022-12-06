Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Нова ворожа масована ракетна атака: збиті ракети, вибухи, аварійні відключення світла
Нова ворожа масована ракетна атака: збиті ракети, вибухи, аварійні відключення світла
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
Четверо діб не сплю, - ГУР перехопило розмову російського мобілізованого
Четверо діб не сплю, - ГУР перехопило розмову російського мобілізованого
ГоловнаСвіт

ФСБ Росії звернулась до суду з проханням заарештувати українську віцепремʼєрку Ірину Верещук

Також спецслужба країни просить арештувати заступницю міністра закордонних справ. 

ФСБ Росії звернулась до суду з проханням заарештувати українську віцепремʼєрку Ірину Верещук
Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

Російська ФСБ звернулася до московського суду з проханням заарештувати українську віцепремʼєрку-міністра з питань реінтеграції ТОТ Ірину Верещук.

Також спецслужба попросила арештувати заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову. Позов подано до Лефортівського суду, пишуть прокремлівські медіа. 

Російська спецслужба звинувачує Верещук і Джапарову в "порушенні територіальної цілісності Росії". Вона розраховує після заочного арешту оголосити їх у міжнародний розшук. 

"Вони ідіоти, а ми будемо їх добивати доти, доки не переможемо", – зазначила у коментарі LB.ua стосовно позову Ірина Верещук. 

Арешт і оголошення в міжнародний розшук не означають, що Інтерпол обовʼязково повинен сприяти в затриманні особи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також