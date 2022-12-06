ФСБ Росії звернулась до суду з проханням заарештувати українську віцепремʼєрку Ірину Верещук

Також спецслужба країни просить арештувати заступницю міністра закордонних справ.

Російська ФСБ звернулася до московського суду з проханням заарештувати українську віцепремʼєрку-міністра з питань реінтеграції ТОТ Ірину Верещук.

Також спецслужба попросила арештувати заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову. Позов подано до Лефортівського суду, пишуть прокремлівські медіа.

Російська спецслужба звинувачує Верещук і Джапарову в "порушенні територіальної цілісності Росії". Вона розраховує після заочного арешту оголосити їх у міжнародний розшук.

"Вони ідіоти, а ми будемо їх добивати доти, доки не переможемо", – зазначила у коментарі LB.ua стосовно позову Ірина Верещук.

Арешт і оголошення в міжнародний розшук не означають, що Інтерпол обовʼязково повинен сприяти в затриманні особи.