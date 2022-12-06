США модифікували надані Україні HIMARS так, щоб їх не можна було використовувати для ракет великої дальності, – ЗМІ

Україна не зможе використовувати ці пускові установки для запуску інших типів ракет більшої дальності, якщо Києву якимось чином вдастся їх виробити чи придбати.

США таємно модифікували пускові установки HIMARS, які були передані Україні, щоб їх не можна було використовувати для пострілів ракетами великої дальності. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

За даними співрозмовників газети, на цей крок адміністрація президента США Джо Байдена пішла, аби зменшити ризик ширшою війни з Москвою.

З червня США поставили українцям 20 пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи та великий запас ракет із супутниковим керуванням з дальністю майже в 50 миль (80 кілометрів), відомих як GMLRS.

Але надані HIMARS були змінені таким чином, щоб вони були нездатні стріляти потужнішими ракетами. Представники США кажуть, що Пентагон модифікував пускові установки, аби вони не могли запускати ракети великої дальності, включно з ракетами тактичної ракетної системи армії США або ATACMS, радіус дії яких становить майже 200 миль.

Журналісти вважають, що нова інформація щодо наданої ЗСУ зброї показує, наскільки далеко адміністрація Байдена пішла, щоб збалансувати свою підтримку українських сил і ризик ескалації з Москвою. Вона також відображає побоювання посадових осіб адміністрації щодо того, що Україна може перестати виконувати свою обіцянку не завдавати ударів по території Росії зі зброї, наданої США.

США утрималися від постачання Україні ракет великої дальності ATACMS. Але модифікації HIMARS гарантують, що Україна не зможе використовувати ці пускові установки, надані США, для стрільби ракетами ATACMS, якщо Київ придбає їх з інших джерел. А також Україна не зможе використовувати ці пускові установки для запуску інших типів ракет більшої дальності, якщо Києву якимось чином вдастся їх виробити чи придбати, кажуть чиновники.

Пентагон відмовився коментувати зміни, які, за словами офіційних осіб США, стосуються їхнього апаратного та програмного забезпечення.

"З міркувань оперативної безпеки ми не коментуємо публічно конфігурацію систем, наданих союзникам і партнерам. Сполучені Штати залишаються відданими наданню Україні можливостей, необхідних для протидії російській агресії", – заявив генерал Патрік Райдер, речник Пентагону.

Україна просила союзників надати ракети великої дальності. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що Україні для розв'язання проблем, які виникають через російську агресію, потрібні ракети дальністю понад 800 кілометрів. Це дозволило б зекономити на генераторах, які потрібні українцям після російських ударів по енергетичній інфраструктурі.