Більшість американців підтримують надання Україні зброї та економічної допомоги, – опитування

Водночас 47% вважають, що Вашингтон має заохочувати українську владу до якнайшвидших домовленостей про мир із росіянами.

Більшість американців продовжують підтримувати надсилання озброєння та надання економічної допомоги Україні. Про це йдеться у дослідженні Chicago Council on Global Affairs, результати якого узагальнені Washington Post.

Якщо точніше, то 65 % схвалюють надання зброї, 66% – надання фінансування. Близько 73% опитаних підтримують прийняття українських біженців та антиросійські санкції.

Але думки американців розділилися щодо того, чи варто Вашингтону підштовхувати Україну до якнайшвидшого досягнення миру шляхом переговорів.

47% опитаних підтримують те, що Вашингтон має заохочувати Київ якнайшвидше домовитися про мир.

Згідно з опитуванням, 40% вважає, що Сполучені Штати повинні зберігати поточний рівень підтримки України на невизначений термін. 27% стверджують, що Сполучені Штати повинні втрутитися військовим шляхом, щоб передати перевагу Україні та якнайшвидше припинити війну, або що Сполучені Штати повинні поступово припинити підтримку України (29%).

Окремо американці зараз розділилися щодо того, чи варто Вашингтону підтримувати Україну "скільки це буде потрібно" (48%, порівняно з 58% у липні 2022 року) чи Вашингтону слід закликати Україну якнайшвидше домовитися про мир (47%, порівняно з 38% у липні).

Хоча підтримка допомоги Україні серед американської громадськості залишається стабільною, підтримка республіканцями допомоги Україні зменшилася з весни: 55 відсотків республіканців заявили, що вони підтримують надсилання військової допомоги, порівняно з 68 відсотками в липні та 80 відсотками в березні. Минулого місяця половина республіканців висловилися за надання економічної допомоги Україні порівняно з приблизно трьома чвертями в березні.

У опитуванні взяли понад 1000 американців з 50 штатів і округу Колумбія.

Про те, як реванш Республіканської партії на виборах до Палати представників може вплинути на допомогу українцям, читайте в матеріалі LB.ua.