Вʼєтнам прагне зменшити свою залежність від озброєння з Росії, але в країні обговорювали, чи варто продавати свою зброю росіянам

Завтра у Вʼєтнамі стартує виставка озброєння, і на неї зареєструвалися російські компанії.

Вʼєтнам прагне зменшити закупівлю озброєння у Росії і почати експорт власної зброї до Африки, Азії і, можливо, навіть до РФ. Можливість продажу зброї росіянам обговорювалась у жовтні, але ухвалення рішення нині є зовсім необовʼязковим, пише Reuters.

Вʼєтнамці входять до 20 найбільших покупців озброєння через постійну напругу із Китаєм. Річний бюджет імпорту озброєння у Вʼєтнамі сягає мільярду доларів і може зрости.

Велика частина цих грошей історично йшла до Росії, яка десятиліттями була основним постачальником зброї та оборонних систем до В’єтнаму. Відповідно до даних Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), який відстежує світові військові витрати, В’єтнам став одним із найбільших покупців російської зброї.

Але зараз тенденція змінюється, оскільки В’єтнам прагне стати більш самодостатнім, отримати сучасне спорядження, яке Росія не може забезпечити, і стикається з тиском Заходу щодо скорочення закупівель зброї з Москви на тлі її вторгнення в Україну, кажуть аналітики.

Замість цього В'єтнам звертається до постачальників з Європи, Східної Азії, Індії, Ізраїлю та Сполучених Штатів. За словами аналітиків і посадовців, Вʼєтнам також зміцнив свою військову промисловість за підтримки Ізраїлю та інших партнерів і сподівається експортувати зброю.

Нгуєн Тхе Фуонг, дослідник оборони з Національного університету В’єтнаму, сказав, що в жовтні навіть були внутрішні дискусії щодо того, чи повинна країна продавати зброю Росії.

Посольство Росії в Ханої, а також міністерства оборони та закордонних справ В'єтнаму не дали коментарів.

Завтра у Вʼєтнамі почнеться перша масштабна міжнародна ярмарка зброї, на яку зареєструвалися понад 170 компаній із 30 країн світу. Серед них західні компанії, такі як американський оборонний підрядник Lockheed Martin і французька Nexter, а також оборонні групи з Ізраїлю, Індії, Японії та Об’єднаних Арабських Еміратів. Півдесятка російських оборонних фірм зареєстровані для участі в Ханойському ярмарку, включно з Рособоронекспортом, державним агентством, яке імпортує та експортує зброю.

Триденний захід у Ханої допоможе В’єтнаму "диверсифікувати канали закупівель і джерела технологій для виробництва військового обладнання для армії країни та для експорту".

Вʼєтнам тримає нейтралітет у питанні розвʼязаної Росією війни в Україні.