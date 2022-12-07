Законодавці США заклали в оборонний бюджет $800 млн додаткової безпекової допомоги Україні, – Reuters

Це на 500 млн більше, ніж на початку цього року просив закласти Байден.

Законодавці США погодилися надати Україні щонайменше $800 млн додаткової безпекової допомоги наступного року. Про це йдеться у відповідному законопроєкті про оборонну політику на 858 млрд, оприлюдненому у вівторок, пише Reuters.

Законодавці збільшили суму допомоги на 500 мільйонів доларів порівняно з сумою, про яку просив президент Джо Байден на початку цього року. Також американські законодавці домовилися підсилити Тайвань мільярдною допомогою протягом наступних років.

Закон про дозвіл на національну оборону на 2023 фінансовий рік, або NDAA, дозволяє додаткові витрати на Ініціативу сприяння безпеці в Україні.

Він також посилює Тихоокеанську ініціативу стримування, передбачаючи 11,5 мільярдів доларів нових інвестицій. Крім того, він схвалює Закон про посилену стійкість Тайваню від 2022 року – законодавчий акт, спрямований на розширення співпраці з Тайванем у сфері безпеки з витратами до 10 мільярдів доларів США протягом п’яти років.

Компромісна версія NDAA, законопроєкту, який має ухвалити Пентагон, є результатом місяців переговорів між республіканцями та демократами в Сенаті та Палаті представників.

Від початкового прохання Байдена до нині законопроєкт збільшився на 45 млрд доларів, оскільки учасники переговорів у Конгресі намагалися подолати наслідки глобальної інфляції та надати Україні додаткову безпекову допомогу.

Очікується, що NDAA на фінансовий 2023 рік буде ухвалено Сенатом і Палатою представників цього місяця, після чого його надішлють до Білого дому, щоб його підписав президент США.

Однак законопроєкт не є остаточним словом щодо витрат. Законодавчі акти про авторизацію, як і NDAA, лише створюють програми. Конгрес повинен ухвалити законопроєкти про асигнування, щоб надати уряду законні повноваження витрачати федеральні гроші.

Лідери Конгресу ще не узгодили законопроєкт про асигнування на наступний рік.

Нагадаємо, що в оборонний бюджет США на 2022 рік було закладено $300 млн. Однак сума військової допомоги Україні станом на зараз наближається до 20 млрд доларів – вона зросла через війну.