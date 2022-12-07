Нові санкції проти РФ за війну проти України можуть торкнутись інвестицій у гірничодобувний сектор

Мова йде про 9-й пакет санкцій проти Росії.

Єврокомісія може запровадити санкції проти гірничодобувного сектору Росії.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Найближчим часом країни Євросоюзу обговорять дев’ятий пакет санкцій проти РФ.

Чиновники сподіваються, що санкції буде погоджено до кінця наступного тижня.

Новий пакет обмежень також може містити експортний контроль над цивільними технологіями, які Росія використовує для підтримки своїх збройових заводів.

Також мова може йти про заборону на операції з трьома російськими банками й адресні санкції щодо 180 осіб.

Санкції також можуть торкнутись чотирьох російських каналів, які використовуються Москвою для пропаганди.

Також, ймовірно, буде введена заборона на угоди з російськими маркетинговими і дослідницькими компаніями.

Нагадаємо, Євросоюз закликав країни Західних Балкан об'єднуватися, аби протистояти новим викликам, пообіцяв енергетичну підтримку на тлі військової агресії Росії та закликав до підтримки санкцій проти РФ.