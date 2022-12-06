З 24 лютого США виділили Україні більше 1,5 млрд доларів гуманітарної допомоги

Зокрема, гроші були спрямовані для підтримки переміщених осіб.

Для гуманітарної підтримки України, яка потерпає від російської агресії, США з 24 лютого виділили більше 1,5 млрд доларів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на представницю США при Економічній та Соціальній раді ООН посла Лісу Карті.

Вона додала, що гроші були спрямовані для підтримки переміщених осіб, у тому числі біженців, та інших уразливих груп населення й громад в Україні та в регіоні.

Як підкреслила Ліса Карті, США усвідомлюють, що знадобиться більше внесків. Тому пані посол привітала ініціативу Франції провести 13 грудня міжнародну конференцію, присвячену стійкості України.

Нагадаємо, більшість американців продовжують підтримувати надсилання озброєння та надання економічної допомоги Україні. Якщо точніше, то 65% схвалюють надання зброї, 66% – надання фінансування. Близько 73% опитаних підтримують прийняття українських біженців та антиросійські санкції.