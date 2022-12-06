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ImageSat показала супутникові фото з місця учорашнього вибуху на аеродромі біля Рязані

Біля бомбардувальника зафіксували сліди горіння. 

ImageSat показала супутникові фото з місця учорашнього вибуху на аеродромі біля Рязані
Фото: скрін

Ізраїльська компанія супутникових зображень ImageSat Intl. опублікувала фото з місця вибухів, що відбулися вчора на аеродромі Дягіляєво біля Рязані. 

Світлина опублікована в твіттері. На ній видно випалене місце біля одного з літаків.

"Нові фото наслідків атаки на російську авіабазу Дягіляєво сьогодні – сліди горіння біля бомбардувальника Ту-22М", – зазначили в компанії.

Учора вранці на авіабазі біля Рязані відбулися вибухи. Поранень та опіків зазнали дев’ять осіб чергової зміни, з них троє загинули, знищено автомобіль-заправник, постраждав невідомий борт авіації.

Того ж ранку вибухи лунали на аеродромі "Енгельс" у Саратівській області, в 700 км від України. Саме з цього аеродрому злітали російські бомбардувальники для завдання ударів по українцях. Унаслідок вибухів було пошкоджено два бомбардувальники. 

Міноборони Британії вважає, що якщо Росія розцінить ці вибухи атакою, то вважатиме їх однією з головних стратегічних невдач російського захисту. 

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