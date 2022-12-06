Білий дім заперечив можливість поповнення стратегічних запасів російською нафтою

Адміністрація США заявила про наміри поповнити стратегічний запас нафти країни за ціною $70 за барель.

Білий дім категорично заперечив можливість поповнення російською нафтою стратегічних запасів США, які були використані для зменшення глобальних цін на нафту й нафтопродукти.

Про це заявила на брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пише Укрінформ.

Журналісти, зокрема, звернули увагу, що адміністрація США заявила про наміри поповнити стратегічний запас нафти країни за ціною $70 за барель. Жан-П’єр запитали чи не розглядають у Білому домі можливість зробити це за $60 за барель російської нафти.

У відповідь прессекретарка наголосила: “Ні, оскільки була застосована заборона (на закупівлю російської нафти,- ред.)”.

5 грудня набули чинності нафтові санкції проти Росії. Приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60, а також заборонено морське транспортування сирої нафти до третіх країн,

Обмеження максимальної ціни діє і для нафтопродуктів та оливи. Прайскеп ухвалили країни Євросоюзу, G7 і Австралія.

Президент Володимир Зеленський називав пропозицію Польщі і Балтії в $30 більш слушною пропозицією. Після затвердження 60 доларів він зазначив, що серйозним рішення встановити таку межу не назвеш.

Середня ціна основної російської марки нафти Urals в січні-листопаді цього року складала понад $78.